Редактора самиздата «Вестники» Андрея Фомина приговорили к 7 годам колонии

Минский городской суд приговорил редактора самиздата «Вестники» Андрея Фомина к 7 годам колонии, пишет «Вясна».

Беларуса обвинили в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), призывах к санкциям (часть 3 статьи 361) и в создании экстремистского формирования (часть 3 статьи 361-1).

Фомина задержали в октябре 2022 года. На видео, опубликованном силовиками, беларус рассказазал, что был редактором самиздата. В декабре 2022 года, после задержания Фомина, «Вестники» признали «экстремистским формированием».