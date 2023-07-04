Силовики задержали украинку за «разжигание вражды» между Россией и Украиной

Близкий к силовикам телеграм-канал «тг-канал сілавікоў» опубликовал видео с задержанной гражданкой Украины. Авторы канала обвиняют ее в «разжигании национальной ненависти и распространении фейков в сети».

На видео украинка говорит, что приехала в Беларусь 22 февраля 2022 года и проживает в стране по виду на жительство. Задержана за то что «разжигала в своем инстаграм вражду между Россией и Украиной и размещала фото и видео негативного содержания в адрес Российской Федерации».

По какой статье задержали украинку и в каком она находится статусе — неизвестно. Авторы поста указывают, что задержанная «понесёт наказание и будет депортирована».