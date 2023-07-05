Бизнесмена Эдуарда Бабарико приговорили к 8 годам колонии

Минский областной суд назначил бизнесмену Эдуарду Бабарико 8 лет колонии, пишет «Белта». До приговора он провел в СИЗО более трех лет.

По информации «Вясны», первые полтора года, которые бизнесмен провел в СИЗО, суд в срок не засчитал. 14 декабря 2021 года он стал подозреваемым по новому уголовному делу, по которому и вынесли приговор, объясняют правозащитники.

Бывший следователь прокомментировал «Медиазоне», как такая ситуация могла произойти.

«Можно предположить, что СК расследует дело и видит, что нет состава, дело идет на прекращение. Перед принятием решения о прекращении ДФР возбуждает новое дело и арестовывает Бабарико. В это время первое дело прекращается, а ДФР передает дело в СК для дальнейшего расследования. И когда оно приходит в СК, первого дела якобы нет, оснований для возобновления и соединения нет. Формально дела не связаны друг с другом. И срок идет по второму делу, а по первому он имеет право обращаться за компенсацией. Чистейшей воды манипуляция», — сказал он.

Бабарико признали виновным в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Обвинение отказалось от статьи о легализация средств, полученных преступным путем (статья 235 УК), пишет «Белта».

Ранее сообщалось, что Бабарико предъявили обвинения и в пособничестве в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК). Эту статью переквалифицировали в пособничество в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), уточнила «Белта».

Бизнесмену вменили содействие политику Сергею Тихановскому в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся «насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти».

По версии обвинения, Бабарико посредством платформ «Улей» и «Мола-Мола» организовал размещение соответствующих «деструктивных проектов» с указанной информацией и сбор с неопределенного круга лиц средств в поддержку участников массовых беспорядков.

«Я гэта вельмі цаню. Досвед афігенны». У Мінску судзяць бізнэсоўца Эдуарда Бабарыку, які правёў у СІЗА амаль 3 гады

В июне 2020 года по пути в Центризбирком Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом Виктором Бабарико, претендовавшим на участие в президентских выборах.

Обновлено в 16:01. Добавлена информация об изменении статей обвинения.

Обновлено в 17:01. Добавлена информация о переквалификации на статью 342 УК.

Обновлено в 19:20. Добавлен комментарий бывшего следователя.