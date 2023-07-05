BYPOL заявил о переименовании организации; в ее состав вернулся бывший следователь Андрей Остапович

В соцсетях объединения бывших силовиков BYPOL появилось заявление о переименование организации в BELPOL и возвращении в ее состав бывшего следователя Андрея Остаповича.

По словам BELPOL, такие действия стали реакцией на кризис, произошедший в июне. При этом изменение названия «мера исключительно техническая», а полным правообладателем возможностей и инструментов является ОСБ BELPOL. Юридическое название BYPOL и план «Перамога» остается за фондом А.Азарова, рассказали в организации.

«Что касается исключённых из Объединения Силовиков Беларуси А.Азарова и С.Лупоносова, сообщаем, что мы прекращаем любое сотрудничество с указанными лицами и фондом BYPOL», — сказано в сообщении.

8 июня глава объединения экс-силовиков BYPOL Александр Азаров заявил, что соцсети организации захватил бывший сотрудник Матвей Купрейчик, который ранее отказался проходить проверку на полиграфе. Купрейчик и остальные бывшие силовики обвинили Азарова в скрытии финансовых отчетов работы фонда.

13 июня, после встречи команды BYPOL со Светланой Тихановской, Объединенный переходный кабинет рассказал о дальнейшей судьбе объединения бывших силовиков: работу BYPOL решили реорганизовать, а в фонде — провести независимый аудит.