В Докшицах местного жителя арестовали на 10 суток за логотип «Белсата» в «Одноклассниках»
В Докшицах местного жителя арестовали на 10 суток за логотип «Белсата» в «Одноклассниках»
5 июля 2023, 15:50
 
 
 
 
 

Суд Докшицкого района арестовал механизатора «Барсучанки» Вячеслава Елисеенко на 10 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), пишет «Вясна».

Суд прошел 22 июня, но о его результатах стало известно только сейчас. По информации правозащитников, поводом для ареста стал логотип «Белсата», который Елисеенко хранил на своей станице в «Одноклассниках». Логотип включен в список «экстремистских» материалов.

Суд постановил конфисковать у механизатора мобильный телефон.

     
Ещё 25 статей