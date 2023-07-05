Силовики здаержали бывшую помощницу судьи за слив данных в «ЧКБ»

Силовики задержали бывшую помощницу судьи за слив данных в «ЧКБ», сообщил провластный телеграм-канал «Книга Гу "БАЗА"».

По информации «Медиазоны», речь о Дарье Докучиц, бывшей помощнице судьи Первомайского района Минска.

В «покаянном» видео, которое опубликовали авторы телеграм-канала, она говорит, что передала в «ЧКБ» данные о судье и писала «гневные, оскорбляющее комментарии».

На камеру девушка говорит, что «оставляла на стенах административных зданий различные надписи, такие как "Не забудем, не простим"».