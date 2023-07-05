В Шевченковском суде Киева произошел взрыв, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Как сообщил министр внутренних дел Украины, человек, который устроил взрыв, умер.

«За попередньою інформацією, підірвав себе», — написал он.

Полицейские получили информацию о взрыве, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники.

Как рассказала «Ґрати» судья-спикерка Ирина Фролова, взрыв устроил боец батальона «Січ» Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Тогда в результате взрыва трое бойцов Нацгвардии погибли, более 140 человек получили ранения.

«Сегодня суд должен был продлить Гуменюку меру пресечения — он содержится в СИЗО. Обстоятельства взрыва пока неизвестны, как и нет проверенной информации о пострадавших», — пишет издание.

Обновлено в 19:58. Добавлена информация о гибели.