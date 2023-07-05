Беларуский турист погиб в горах в Польше

В Татрах обнаружено тело погибшего беларуского туриста Дмитрия Кравцова, об этом сообщает польская волонтерская горная спасательная служба.

Спасатели искали туриста в течение двух дней. Его тело было обнаружено в районе самой высокой точки польских Татр, горы Рысы. Как пишет 24tp.pl, на вертолете тело погибшего доставили больницу в Закопане.

По информации PAP, Дмитрий Кравцов оставил свой автомобиль на паркинге в начале туристических маршрутов в районе Лысой Поляны, родным он сообщил, что намерен подняться на Рысы в одиночку.