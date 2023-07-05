Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с осужденным Сергеем Тихановским

Провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с осужденным Сергеем Тихановским, дата съемки при этом не уточняется, но на кадре видна информация о 5 июля.

О состоянии политика ничего не было известно четыре месяца.

В конце мая жена блогера Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, где призналась, что не знает, жив ли ее муж.

«Раз показали его, то следующими покажите Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Николая Статкевича, Максима Знака, Павла Северинца, Игоря Лосика, Ольгу Майорову и всех, с кем сейчас нет связи. И допустите адвокатов ко всем политзаключенным», — написала Тихановская в своем телеграм-канале.