ОМОН в Новополоцке задержал местного жителя, облившего краской машину с буквой Z на бортах

Сотрудники ОМОН в Новополоцке задержали местного жителя, его подозревают в том, что он облил краской автомобиль гражданина РФ с буквами Z на бортах, пишет телеграм-канал УВД Витебского облисполкома.

Облитый краской автомобиль на крымских номерах принадлежит пророссийскому активисту Сергею Юдаеву. Он публиковал видео с парковки в своем телеграм-канале, а также обратился в милицию.

Через сутки сотрудники Новополоцкого ОМОНа задержали 53-летнего местного жителя, работающего на одном из предприятий города. В его отношении возбуждено уголовное дело, однако по какой статье — не сообщается.

Сергей Юдаев — пророссийский активист родом из Харькова, получивший российское гражданство. Сейчас Юдаев активно поддерживает Россию в войне и собирает помощь для российских военных. В Украине суд приговорил Юдаева к восьми годам колонии по обвинению в захвате Харьковской облгосадминистрации в 2014 году. После вынесения приговора он был освобожден по амнистии.