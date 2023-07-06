Центр защиты персональных данных подтвердил недавнюю кибератаку на БГУ

Национальный центр защиты персональных данных подтвердил факт недавней кибератаки на БГУ, об этом пишет телеграм-канал центра.

«Был осуществлен несанкционированный доступ к информационной системе БГУ, при котором злоумышленниками были незаконно получены персональные данные около 6 тысяч человек. ️По указанному инциденту Центром будут приниматься предусмотренные законодательством меры», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в БГУ отрицали факт атаки, в Министерстве образования случившееся назвали «техническим сбоем».

«Киберпартизаны» сообщили о взломе систем БГУ 4 июля. Как они утверждали, в результате кибератаки поражены домен-контроллеры, зашифрованы рабочие станции, выкачано более 3 терабайтов данных, удалены базы сотрудников, студентов, абитуриентов, «зачищена» бухгалтерия, облачные сервисы, почты, файлообменники, уничтожены бэкапы, все сайты университета недоступны.

Поводом для кибератаки стало «покаянное» видео со студентом, снятое в университете.