Суд отменил отсрочку наказания для экс‑начальника Гомельского отделения БЖД, его отправят в колонию

По протесту гособвинения Гомельский облсуд изменил приговор бывшему начальнику Гомельского отделения Беларуской железной дороги Григорию Двораку, пишет пресс-служба Генпрокуратуры. Отсрочка наказания отменена, его направят в колонию.

Григорий Дворак был осужден за дачу и получение взяток (статьи 430 и 431 УК), хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (статья 210 УК), служебные подлоги (статья 427 УК) и злоупотребление полномочиями (статья 424 УК). Суд приговорил его к четырем годам колонии со штрафом в размере 12,95 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет. Исполнение основного наказания было отсрочено.

Как сказано в сообщении Генпрокуратуры, бывший начальник отделения железной дороги оказывал пособничество экс-директору филиала, который, злоупотребляя служебными полномочиями, организовал реконструкцию его домовладения преимущественно за счет средств СМП №354. Сумму ущерба предприятию оценили в более чем 60 тысяч рублей. Кроме того, он использовал в рабочее время транспорт Гомельского отделения БЖД в личных целях, после чего давал указания водителям вносить в путевые листы недостоверные сведения.