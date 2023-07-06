Суд приговорил жительницу Фаниполя к году домашней химии за участие в акции протеста с шарами и цветами

Суд Дзержинского района приговорил Татьяну Золотарь, 46-летнюю жительницу Фаниполя, к году домашней химии. Ее обвинили в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) из-за участия в акции протеста с цветами и воздушными шарами, пишет правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, 14 августа 2020 года Татьяна Золотарь двигалась в составе колонны на проезжей части дороги, и таким образом блокировала движение транспорта. При этом она «с целью нагнетания недовольства и напряженности демонстрировала воздушные шарики и цветы белого цвета, которые использовались в качестве символов протестного движения».

Гособвинитель по делу Татьяны Владимир Петрович запрашивал для нее на суде полтора года домашней химии. Дело Золотарь рассматривала судья Татьяна Федчук.