В Гродно будут судить адвокатку Юлию Юргилевич и активиста Павла Можейко за «содействие экстремистской деятельности»

10 июля в Гродненском областном суде начнут судить адвокатку Юлию Юргилевич и активиста Павла Можейко, сообщает телеграм-канал «Право имеют».

Беларусов обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» (часть 2 статьи 361).

Адвокатку Юлию Юргилевич задержали по возвращению в Беларусь 31 августа 2022 года. 23 февраля 2022 года Юлию Юргилевич исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов за то, что она «не профессионал».

Как адвокат она защищала художника Алеся Пушкина, Игоря Банцера, блогера Vadimati и других задержанных по политическим делам.

В один день с Юргилевич задержали активиста Павла Можейко. Беларус работал директором «Центра городской жизни» — частной образовательно-культурной площадки.

В мае 2021 года экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни» за выставленную там картину художника Алеся Пушкина.