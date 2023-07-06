Лукашенко: Пригожин находится в Санкт‑Петербурге, бойцы в своих лагерях

Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил, что руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин находится в Питере, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — ответил Лукашенко.

Политик прокомментировал и размещение бойцов ЧВК «Вагнера в Беларуси». По словам Лукашенко, его не беспокоит их размещение в Беларуси. «Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки», — сказал он.

Что касается передислокации бойцов ЧВК, то этот вопрос, по словам Лукашенко еще не решен.

«Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся», — сообщил политик.

23 июня руководитель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по «тыловым лагерям» наемников. Вечером 24 июня пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, что Пригожин «уйдет» в Беларусь.

Обновлено в 11:25. Добавлена информация о передислокации бойцов ЧВК «Вагнера»