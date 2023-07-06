В сеть утекли данные 730 тысяч пользователей магазина «Остров чистоты и вкуса»; информацию уже продают в интернете

В сеть утекли персональные данные 730 тысяч пользователей интернет-магазина «Остров чистоты и вкуса», сообщает Национальный центр защиты персональных данных.

По информации ведомства, утечка произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе ЧТУП «ЗападХимТорг».

Злоумышленники выставили на продажу базу данных, которая содержит персональные данные более 730 тысяч пользователей интернет-ресурса.

«Ранее Центром проводилась внеплановая проверка ЧТУП "ЗападХимТорг" по факту предыдущей утечки данных клиентов. Вместе с тем требование по проведению мероприятий по технической и криптографической защите персональных данных не было выполнено, что повлекло повторную утечку», — отметили в наццентре.