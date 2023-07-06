Активистку Полину Шарендо‑Панасюк этапировали из «Новинок» в СИЗО на Володарского

Активистку Полину Шарендо-Панасюк этапировали из РНПЦ психического здоровья в Новинках в СИЗО на Володарского, сообщил муж беларуски Андрей Шарендо.

«Паліна этапавана з Навінак на Валадарку. Хутчэй за ўсё псіхіатрычная экспертыза скончылася. Але нам нічога не вядома пра яе вынікі, таксама нам нічога не вядома аб стане здароўя Паліны», — написал Шарендо в фейсбуке.

Муж активистки также сообщил, что 6 августа у нее заканчивается второй срок заключения.

В конце мая Полина Шарендо-Панасюк написала заявление о выходе из беларуского гражданства в качестве протеста против пыток. После этого активистку направили из колонии для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Суд приговорил Полину Шарендо-Панасюк к двум годам колонии по трем статьям УК — об угрозе насилием представителю органов внутренних дел, оскорблении Лукашенко и представителя власти (статьи 364, 368 и 369 УК). Позже ей добавили еще год к сроку, обвинив в злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). Сейчас в отношении Полины заведено еще одно уголовное дело по этой статье. В колонии активистку неоднократно помещали в ШИЗО и ПКТ.