Спортивные мероприятия Беларуси теперь будут начинаться с поднятия флага и исполнения гимна

Совет министров Беларуси внес изменения в постановление, регулирующее проведение спортивных мероприятий. Среди новшеств — поднятие флага и исполнение гимна перед каждым спортивным мероприятием. Документ уже опубликован на Национальном правовом портале и вступил в силу, заметило «Зеркало».

«Организаторы начинают проведение мероприятия с исполнения Государственного гимна Республики Беларусь и поднятия (установки) Государственного флага Республики Беларусь», — сказано в опубликованном документе.

Кроме того, руководители спортивных групп, начальники тренировочных сборов, представители спортсменов должны будут следить за тем, чтобы во время мероприятия не использовались флаги и вымпелы, «не зарегистрированные в установленном порядке», а также плакаты содержание которых «направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам, свободам и законным интересам граждан».