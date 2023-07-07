Александр Лукашенко прокомментировал информацию об исчезновении Виктора Бабарико

Александр Лукашенко рассказал на встрече с журналистами иностранных СМИ 6 июля, что обсуждал Виктора Бабарико с главой МВД Иваном Кубраковым. Об этом написало информагентство ТАСС.



О состоянии здоровья и местонахождении Бабарико ничего не известно с момента госпитализации в апреле.



— Спрашиваю министра: а что с Виктором Бабарико? Нормально, в колонии. То ли что-то шьет, то ли в котельной топит, — сказал Лукашенко.



Корреспондент ВВС Стив Розенберг спросил Лукашенко о том, почему родственники и адвокаты несколько месяцев не могут попасть к Марии Колесниковой. Политик ответил, что об этом ему «ничего не известно».



Политики, блогер и анархист. 6 политзаключенных, о состоянии которых неизвестно больше месяца





Розенберг отметил, что осенью 2021 года в Беларуси было 873 политзаключенных, а сейчас — 1500. Лукашенко заявил, что в беларуском УК нет «политических» статей, а следовательно, политических заключенных.



Он назвал «громким заявлением» информацию о смерти Сергея Тихановского, которую Светлана Тихановская получила от анонимного источника.

