Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» «Беларуский дом прав человека имени Бориса Звозскова», сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с ней «нежелательной» признали всю организацию Human Rights House Foundation. В российской прокуратуре посчитали, что деятельность правозащитной организации «направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики».

Human Rights House Foundation — норвежская правозащитная организация, имеющая офисы во многих странах мира.