Приговоренного к 3 годам колонии брата замкомандира полка Калиновского осудили еще раз

В суде Бобруйского района и города Бобруйска огласили второй приговор двоюродному брату замкомандира полка Калиновского Сергею Франчуку, пишет «Вясна».

К приговору в 3 года колонии Франчуку добавили еще полгода по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК).

28 апреля Минский городской суд приговорил Сергея Франчука к колонии по статьям об оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), а также грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).