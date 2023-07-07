«Вясна»: задержали родственников новополочанина, облившего краской машину с Z на бортах

Силовики задержали родственников жителя Новополоцка Ильи Двойрина, облившего краской автомобиль гражданина РФ с буквой Z на бортах, сообщает правозащитный центр «Вясна». Новополочанин находится в ИВС, по какой статье на него завели уголовное дело, не сообщается.

По информации правозащитников, вместе с Ильей Двойриным задержали его сына Дмитрия, невестку Викторию, жену и брата. 4 июля у них дома провели обыски, родственников Двойрина отвезли в РОВД. Жену и брата Илья Двойрина отпустили после проверки, а на сына с невесткой составили административные протоколы. Суд над ними прошел в Полоцке 6 июля, его результаты неизвестны.

5 июля телеграм-канал УВД Витебского облисполкома опубликовал видео задержания 53-летнего жителя Новополоцка Ильи Двойрина. Облитый краской автомобиль на крымских номерах принадлежит пророссийскому активисту Сергею Юдаеву. Он публиковал видео с парковки в своем телеграм-канале, а также обратился в милицию.

Через сутки сотрудники Новополоцкого ОМОНа задержали 53-летнего местного жителя, работающего на одном из предприятий города. В его отношении возбуждено уголовное дело, однако по какой статье — не сообщается.

Сергей Юдаев — пророссийский активист родом из Харькова, получивший российское гражданство. Сейчас Юдаев активно поддерживает Россию в войне и собирает помощь для российских военных. В Украине суд приговорил Юдаева к восьми годам колонии по обвинению в захвате Харьковской облгосадминистрации в 2014 году. После вынесения приговора он был освобожден по амнистии

