В Минске «усилиями коммунистической партии» убрали памятный крест ксендзу, погибшему в концлагере

«Усилиями коммунистической партии» убрали памятный крест ксендзу Винценту Годлевскому, установленный возле костела святого Роха в Минске. Об этом в своем телеграм-канале отчиталась провластная активистка Ольга Бондарева.

В своем посте Бондарева поблагодарила «всех, кто словом и делом принял участие в этом этапе борьбы с реабилитацией нацизма».

Винцент Годлевский — католический священник, которого во время немецкой оккупации Минска назначили главным школьным инспектором при генеральном комиссариате Беларуси. Руководил работой по подготовке программ обучения для беларуских начальных школ, служил в Красном костеле.

Годлевский критиковал политику угона беларусов в Германии и был арестован немецкой полицией в Минске в декабре 1942 года. Погиб в концлагере возле деревни Малый Тростенец.