Осужденный экс‑журналист «Беларусь 1» Дмитрий Лукша провел «экскурсию» по колонии ведущей телеканала

Приговоренный к 4 годам колонии журналист Дмитрий Лукша в сюжете «Беларусь 1» провел «экскурсию» по ИК-17 сотрудникам телеканала, говорится в сюжете «Беларусь 1» об условиях в беларуских колониях.

В сюжете показывают троих осужденных по политическим мотивам — журналиста Дмитрия Лукшу, бывшего главного специалиста карт-отдела «Беларуского Народного банка» Юрия Сергея и Владимира Рубашевского. Всех троих ведущая спрашивает о том, считают ли они себя политическими заключенными. Осужденные отвечают отрицательно.

В репортаже периодически ссылаются на слова из доклада эксперта ОБСЕ Эрве Асенсио о плохих условиях содержания заключенных в Беларуси и ограничениях, с которыми сталкиваются политические заключенные. В ответ на тезисы Асенсио осужденные по политическим мотивам проводят экскурсию по колонии, называя условия в учреждении нормальными.

Дмитрий Лукша показал сотруднице канала фойе, комнату для просмотра фильмов, спальню, библиотеку и помещение для звонков.

Ведущая «Беларусь 1» спросила Лукшу, смотрит ли он передачу «Зона Х», которую вел на канале несколько лет назад, чувствует ли ностальгию и хотел ли бы вести ее снова.

Владимир Рубашевский, приговоренный к четырем годам заключения, показал сотруднице канала комнату для длительных свиданий, дворик и живой уголок.

В ИК-17 в мае 2021 года умер осужденный лидский активист Витольд Ашурок. По официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца.