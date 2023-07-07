Бывшего помощника прокурора Глусского района обвиняют в сливе данных в «ЧКБ»

Могилевский областной суд начал рассмотрение дела против бывшего помощника прокурора Глусского района Константина Притуленко, пишет MAYDAY.

Притуленко обвиняют в разжигании вражды (статья 130 УК) и незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (статья 203 УК). По информации волонтеров, сначала процесс был открыт, но по ходатайству «потерпевших чиновников и силовиков» его закрыли.

Как пишет MAYDAY, в качестве потерпевших по делу проходят более десятка человек, среди которых бывшая зампредседателя Могилевского горисполома, «главный идеолог города» Алла Галушко.

В видео, которое публиковал СК, Притуленко говорил, что отправлял в чат-бот «Черной книги Беларуси» данные сотрудника прокуратуры Глусского района и врача.

По информации «Нашай Нівы», в 2005 году Константин Притуленко был следователем, а после помощником прокурора района. Где Притуленко работал до задержания, неизвестно.