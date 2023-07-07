Соцсети светлогорского телеканала «Ранак» признали «экстремистскими» материалами

Соцсети и сайт светлогорского телеканала «Ранак» признали «экстремистскими» материалами, следует из обновленного перечня Мининформа.

Решение об этом принял суд Железнодорожного района Гомеля. «Экстремистскими» материалами признали страницы телеканала во «Вконтакте», «Одноклассниках», инстаграме, фейсбуке, ютубе и сайт.

20 июня Мининформ заблокировал сайт светлогорского телеканала «Ранак».

12 июня в Светлогорске силовики задержали восьмерых сотрудников местного телеканала «Ранак». На задержанных сотрудников составили протоколы за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Суд назначил мужчинам по 7 суток административного ареста, женщинам — штраф.