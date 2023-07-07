Суд в Бресте назначил пятерым «спортикам» от 11 до 15 лет колонии

Суд Ленинского района Бреста назначил пятерым жителям Витебска от 11 до 15 лет колонии со штрафом в 5 550 рублей по статьям о причинении телесных повреждений (часть 2 статьи 149 УК) и обороте наркотических веществ (часть 4 статьи 328), говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Обвиняемым от 20 до 22 лет. Как пишет ведомство, в июле и августе 2022 года они стали коллекторами интернет-магазинов по продаже наркотических и психотропных веществ. По заданию кураторов, молодые люди избили семерых закладчиков, «обманувших администрацию наркомаркета» и сняли это на видео. При этом обвиняемые использовали дубинки, биты, прутья и слезоточивую жидкость. Избиения происходили в Бресте, Брестском районе, Орше и Волковыске.

Видео с избиениями отправляли кураторам, которые те использовали «в воспитательных целях». Распространенными видами наказаний были поджог волос на голове и обливание лица зеленкой.