BELPOL: Виктор Бабарико находится в ПКТ ИК‑1 в Новополоцке

Виктор Бабарико находится в помещении камерного типа в ИК-1 в Новополоцке, пишет телеграм-канал объединения экс-силовиков BELPOL.

Как пишут авторы канала, состояние здоровья Виктора Бабарико удовлетворительное, он восстанавливается после полученных травм.

«Сейчас отношение к нему со стороны администрации колонии нормальное, «прессовать» Виктора Бабарико боятся ввиду организованной демократическим сообществом информационной кампании в его поддержку», — пишут авторы канала.

По информации BELPOL, МВД проводило проверку в ИК-1 после «слива» информации о полученных Бабарико телесных повреждениях. Проверяющие искали людей, разгласивших информацию о произошедшем. И, по данным BELPOL, не нашли.

Информации о местонахождении Виктора Бабарико не было больше двух месяцев. В конце апреля политика госпитализировали в Новополоцкую больницу, после этого новостей о нем не было.