ГПК: Литва перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай

Литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)», — сказано в сообщении ГПК.

Пограничная служба Литвы подтвердила закрытие пункта пропуска Мядининкай.



«Было принято решение о временном закрытии государственной границы, так как беларуские власти отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам», сообщили BNS в пограничном комитете Литвы.

Обновлено в 14.50. Добавлена информация о причинах закрытия пограничного пункта.