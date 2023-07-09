Блогера Александра Кабанова объявили в розыск по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 и 2 статьи 361-4 УК). Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Вот такие фотки висят на стенде — их разыскивают))) Cама фотка была сделана в душевой тюрьмы Могилева, для паспорта) Ну и рожа. Но хоть знаю в чем обвиняют)», — написал Кабанов.

Александр Кабанов — брестский блогер и бывший политзаключенный, которого задержали еще до выборов и протестов. Суд приговорил его к 3 годам колонии по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК). В конце 2022 года он вышел на свободу, позже он уеахал из страны.