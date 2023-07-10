Активиста Павла Можейко и адвокатку Юлию Юргилевич судят за передачу информации телеканалу «Белсат»

В Гродненском областном суде начали судить адвокатку Юлию Юргилевич и активиста Павла Можейко. Их обвиняют в содействии «экстремистской деятельности», совершенном повторно (часть 2 статьи 361-4), пишет «Белта».

Согласно обвинению Павел Можейко, «действуя группой лиц по предварительному сговору с Юлией Юргилевич, с февраля по март 2022 года передал неустановленным лицам для размещения на интернет-порталах организации "Белсат" полученную от Юлии Юргилевич информацию о лишении ее лицензии адвоката и исключении из Гродненской областной коллегии адвокатов».

Также Можейко обвиняют в передаче информации «Белсату» о рассмотрении Минским городским судом уголовного дела в отношении художника Алеся Пушкина и назначении ему наказания.

По верcии обвинения, «Юлия Юргилевич и Павел Можейко группой лиц по предварительному сговору оказали иное содействие экстремистской деятельности».

Адвокатку Юлию Юргилевич задержали по возвращению в Беларусь 31 августа 2022 года. 23 февраля 2022 года Юлию Юргилевич исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов за то, что она «не профессионал».

Как адвокат она защищала художника Алеся Пушкина, Игоря Банцера, блогера Vadimati и других задержанных по политическим делам.

В один день с Юргилевич задержали активиста Павла Можейко. Беларус работал директором «Центра городской жизни» — частной образовательно-культурной площадки.

В мае 2021 года экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни» за выставленную там картину художника Алеся Пушкина.