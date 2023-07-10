Политика Павла Северинца перевели в гродненскую тюрьму

Павла Северинца перевели в тюрьму №1 в Гродно, сообщила мать политика в фейсбуке.

«Спрабавала зранку высветліць у Шклове, дзе ж Павел. Даведалася толькі, што ўжо вывезлі. Па тэлефоне вялікі ж сакрэт, іці іх маць! Ужо стала дамаўляцца, што адвязуць у Шклоў, каб наяў у вочы адміністрацыі выказаць усё, што думаю пра іх. А тут тэліць Волечка. Атрымала ад Пашы лісты аж з Гародні. Турма 1. Асвойвае мой сынок умовы новай турмы… З усходу на захад. Пішуць яму біяграфію», — написала Татьяна Северинец.

21 июня Павлу Северинцу суд Шкловского района назначил три года тюремного режима.

В мае 2021 года политика Павла Северинца суд приговорил к 7 годам колонии усиленного режима за массовые беспорядки (статья 293 УК).

Северинца задержали 7 июня после акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. 1 сентября Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).