МВД предлагает беларусам, осужденным за «экстремистскую деятельность», вернуться и отсидеть, чтобы не лишиться гражданства

МВД предлагает беларусам, осужденным за «экстремистскую деятельность», вернуться в страну и отсидеть назначенный судом срок, чтобы не лишиться гражданства, пишет Reform.

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявил, что оснований для лишения гражданства людей, осужденных за «экстремистскую деятельность» будет две.

Первая — вступивший в силу приговор суда Республики Беларусь. Второй — факт уклонения от приговора и пребывание за территорией Беларуси. По словам Бегуна, чтобы не лишиться гражданства, можно вернуться и выполнить решение суда.

«У него всегда есть выбор: или вернуться в Республику Беларусь и выполнить решение суда Республики Беларусь, отбыть в установленном порядке наказание, которое он понес за те преступления, которые совершены на территории нашей страны, или же по-прежнему находиться за пределами страны со всеми вытекающими последствиями, тогда какой это гражданин Беларуси, если он фактически уклоняется от выполнения законного решения суда», — пояснил начальник департамента.