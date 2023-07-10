С 11 июля беларусы должны уведомлять власти об иностранных видах на жительство

В соответствии с обновленным законом о гражданстве беларусы должны будут уведомлять о наличии у них ВНЖ иностранного государства. Об этом сообщил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, пишет Reform.

По словам Бегуна, такой шаг не будет ограничивать права беларусов с ВНЖ других стран.

«Лица, которые приобрели и получили вид на жительство в иностранном государстве, в любом случае для нас являются гражданами Республики Беларусь со всем комплексом прав и предусмотренных обязанностей, которые предусмотрены для них Конституцией и законом Республики Беларусь», — сказал он.

Уведомлять о наличии ВНЖ и других документов, дающих определенные права в иностранном государстве, нужно в добровольном порядке в течение трех месяцев после их получения.

«Если, конечно, активность граждан будет не очень большая, то в любом случае Министерство иностранных дел внесет предложения для того, чтобы как-то стимулировать граждан, направлять в наш адрес соответствующие уведомление: или введение соответствующей ответственности или же установление определенных контрольных мероприятий в отношении этих лиц, которые имеют соответствующие документы», — сказал Бегун.