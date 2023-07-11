Суд в Украине оштрафовал супружескую пару беларусов на сумму в 17 000 гривен по статье о разжигании розни

29 июня Суд в Берегове Закарпатской области оштрафовал супружескую пару беларусов по стататье о разжигании национальной, религиозной или расовой розни (часть 1 статьи 161 УК Украины), на сумму в 8 500 гривен каждого, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на опубликованный приговор.

По сообщению издания, супруги пошли на сделку со следствием и признали вину.

Пару задержали в апреле. По данным разведки, они создали несколько «пропагандистских аккаунтов» в социальных сетях, которые использовали для «дискредитации сил обороны» и «разжигания антисемитских настроений» в регионе. СБУ писало, что задержанные были частью межрегиональной сети «прокремлевских интернет-агитаторов».