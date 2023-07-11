Сайт издания «Брестский курьер» признан «экстремистскими материалами»

Сайт издания «Брестский курьер» включен в республиканский список «экстремистских материалов». Такое решение принял суд Ленинского района Бреста.

Сейчас на сайте «Брестского курьера» публикуются авторские заметки редактора издания Николая Александрова и его жены, журналистки Любови Александровой. Новостная лента на сайте не обновлялась с августа 2020 года.

Кроме «Брестского курьера», в список «экстремистских материалов» включили страницу «Беларускага радыё Рацыя» во Вконтакте, аккаунт Беларуского онда спортивной солидарности в инстаграме, телеграм-каналы «Вожык. Самиздат» и «Bellа Fox».