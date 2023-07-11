На Змитра Дашкевича завели новое уголовное дело о неповиновении администрации колонии

Активист Змитер Дашкевич не вышел на свободу после полутора лет колонии, на него завели новое уголовное дело по статье о злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (статья 411 УК), об этом его жена Наста Дашкевич написала в фейсбуке.

В марте 2022 года в квартире Дашкевичей прошел обыск, после которого суд арстовал Змитра Дашкевича на 15 суток. Позже активисту предъявили обвинения по статье о нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в акции 23 августа 2020 года. В апреле жену Дашкевича Насту вызвали в Следственный комитет на допрос, ей предъявили обвинения по тому же делу.

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В итоге суд приговорил Змитра Дашкевича к полутора годам колонии, Насту — к трем годам домашней химии.



Семья Дашкевичей воспитывает четверых детей.