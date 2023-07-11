В Тель‑Авиве задержаны члены преступной группы, торгующей людьми, среди ее жертв есть беларусы

МВД Беларуси совместно с полицией Израиля провели в Тель-Авиве операцию по задержанию членов международной преступной группы, занимающейся торговлей людьми. Среди ее жертв были и беларусы, пишет пресс-служба МВД.

Как сказано в сообщении пресс-службы, задержаны пятеро организаторов группировки — четверо израильтян и один россиянин.

«Участники преступной группы причастны к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации на территории Израиля», — сказано в заявлении МВД.

По месту жительства задержанных и в подпольных «офисах» изъято около 600 тысяч долларов, эквивалентная сумма в шекелях, два автомобиля премиум класса, мобильные телефоны и компьютеры.

Полиция округа Негев Израиля возбудила уголовное дело по статье о торговле людьми. Задержанные находятся под стражей.