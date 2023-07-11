Автору ютуб‑канала «Трэцi Рэгiён Беларусь» предъявлено обвинение в злостном неповиновении администрации колонии

Владельцу ютуб-канала «Трэцi Рэгiён Беларусь» Олегу Коновалову, осужденному на пять лет лишения свободы, предъявлено обвинение в злостном неповиновении администрации колонии (часть 2 статьи 411 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Коновалова в суде Шкловского района 18 июля будет рассматривать судья Александр Тараканов.

Олега Коновалова задержали после возвращения в Беларусь из Украины в январе 2022 года. В сентябре суд приговорил его к пяти годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению по пяти статьям УК, включая разжигание вражды (статья 130 УК), а также оскорбление Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и грубое нарушении порядка (статья 342 УК).