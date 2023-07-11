Суд оштрафовал бывшего спортивного директора «Шахтера» на 5000 базовых величин

Суд Московского района Минска оштрафовал бывшего спортивного директора ФК «Шахтер» Владимира Нидергауса на 185 тысяч рублей (5000 базовых величин) по обвинению в покушении на подкуп участников и организаторов спортивных соревнований (часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 253 УК), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Нидергауса признали виновным в покушении на подкуп тренера, участвующего в спортивной подготовке команды. Он, как сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры, намеревался предложить вознаграждение «за оказание влияния на результаты спортивного соревнования через обеспечение поражения ФК «РЦОР БГУ» в матче заключительного тура Чемпионата с ФК «Динамо-Минск» либо ничьей».



Он также признан виновным в покушении на подкуп спортсмена. Тому Нидергаус, по версии обвинения, намеревался предложить вознаграждение «за оказание влияния на результаты спортивного соревнования, совершенное повторно, за обеспечение поражения ФК «Белшина» в матче заключительного тура Чемпионата с ФК «Шахтер».

Меру пресечения Нидергаусу в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении, он был освобожден из-под стражи в зале суда.