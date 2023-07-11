Умер осужденный художник Алесь Пушкин

Ночью в реанимации при «невыясненных обстоятельствах» умер осужденный на 5 лет колонии художник Алесь Пушкин, сообщила его жена Янина Дёмух на своей странице в фейсбуке. Информацию об этом «Медиазоне» подтвердили в гродненской тюрьме №1, где содержался заключенный.

По телефону в тюрьме посоветовали «обратиться в БСМП». По номеру приемного главного врача корреспонденту издания отказались назвать место смерти художника.

Пушкина задержали 30 марта 2021 года. Через год его приговорили к 5 годам колонии по обвинению в надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). На одном из заседаний художник в знак протеста порезал себе живот.

11 ноября 2022 года судья Ивацевичского района Александр Крылович постановил перевести Пушкина на тюремный режим на полтора года.

Служил в Афганистане, нарисовал Лукашенко в церкви. Кто такой Алесь Пушкин и за что его будут судить

Алесь Пушкин — автор манифеста соц-арта, художник, перформер. Самый известный его перформанс — «Гной для прэзідэнта» (1999 год), во время которого он перевернул тележку с навозом перед администрацией Александра Лукашенко. За это он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.