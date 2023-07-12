Силовики опубликовали видео с разгромленной квартирой журналиста Дениса Дудинского

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с разгромленной квартирой журналиста Дениса Дудинского.

По словам авторов канала Дудинский «не раз заявлял о поддержке терроризма и выражал готовность оказать содействие диверсионным группам». Также в посте указано, что на журналиста завели уголовное дело, а в двух квартирах были проведены «обыски в целях обнаружения тайников и иных признаков содействия терроризму».

В ролике видно, что силовики сломали мебель, разбросали вещи и засунули бело-красно-белый флаг и флаг Украины в унитаз.

2 июня 2021 года к Денису Дудинскому и его жене Катерине Раецкой пришли силовики с обыском. 10 июня семейная пара уехала из Беларуси.