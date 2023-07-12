Активист Павел Можейко и адвокатка Юлия Юргилевич не признали вину в суде, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на жену Можейко Ирину Чернявко.

По ее словам, следствие считает, что Можейко разместил на сайте «Белсата» информацию о том, что Юргилевич уходит из адвокатуры и о приговоре Алесю Пушкину.

На суде адвокатка заявила, что ее содержат в «скотских условиях», не давали знакомится с делом. До суда оба фигуранта отказались давать показания, Можейко на вопросы обвинения отвечает выборочно. Отец активиста отказался свидетельствовать против сына, пишет «Радыё Свабода».

Юргилевич и Можейко обвиняют в содействии «экстремистской деятельности», совершенном повторно (часть 2 статьи 361-4).

Адвокатку Юлию Юргилевич задержали по возвращению в Беларусь 31 августа 2022 года. 23 февраля 2022 года Юлию Юргилевич исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов за то, что она «не профессионал».

Как адвокат она защищала художника Алеся Пушкина, Игоря Банцера, блогера Vadimati и других задержанных по политическим делам.

В один день с Юргилевич задержали активиста Павла Можейко. Беларус работал директором «Центра городской жизни» — частной образовательно-культурной площадки.

В мае 2021 года экономический суд Гродненской области закрыл «Центр городской жизни» за выставленную там картину художника Алеся Пушкина.