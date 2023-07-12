Минюст отказал в перерегистрации партии «Грамада»
Минюст отказал в перерегистрации партии «Грамада»
12 июля 2023, 8:39
 
 
 
 
 

Минюст отказал в перерегистрации Белоруской социал-демократической партии «Грамада», рассказал ее председатель Игорь Борисов.

Он назвал четыре основные причины в отказе:

  • Заявленный количественный состав партии составляет 1141 человека вместо 5000,
  • Центральный комитет БСДП отказался принимать изменения в Статут в соответствии с новой редакцией закона,
  • Не представлен список членов партии,
  • Не представлен оригинал о регистрации.

По словам Борисова, руководство партии планирует оспорить решение министерства.

     
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