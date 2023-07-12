Минюст отказал в перерегистрации партии «Грамада»

Минюст отказал в перерегистрации Белоруской социал-демократической партии «Грамада», рассказал ее председатель Игорь Борисов.
Он назвал четыре основные причины в отказе:
- Заявленный количественный состав партии составляет 1141 человека вместо 5000,
- Центральный комитет БСДП отказался принимать изменения в Статут в соответствии с новой редакцией закона,
- Не представлен список членов партии,
- Не представлен оригинал о регистрации.
По словам Борисова, руководство партии планирует оспорить решение министерства.