Минюст отказал в перерегистрации партии «Грамада»

Минюст отказал в перерегистрации Белоруской социал-демократической партии «Грамада», рассказал ее председатель Игорь Борисов.

Он назвал четыре основные причины в отказе:

Заявленный количественный состав партии составляет 1141 человека вместо 5000,

Центральный комитет БСДП отказался принимать изменения в Статут в соответствии с новой редакцией закона,

Не представлен список членов партии,

Не представлен оригинал о регистрации.

По словам Борисова, руководство партии планирует оспорить решение министерства.