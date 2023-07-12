MOST и «Зеркало»: у погибшего Алеся Пушкина была прободная язва, ему вовремя не оказали медицинскую помощь

У погибшего в реанимации осужденного художника Алеся Пушкина была прободная язва, ему вовремя не оказали медицинскую помощь, считает собеседник MOST. Так утверждает и источник «Зеркала».

По его информации, Пушкина в бессознательном состоянии доставили в больницу 11 июля, он умер на операционном столе.

«Пушкина привезли в больницу фактически умирающего. У него был развит перитонит, было септическое состояние и полиорганная недостаточность. Если сказать простым языком, у него была дырка в желудке. Практически не было шансов на спасение.

Прободная язва вызывает острую боль. Поэтому пациент сразу обращается с жалобами. Как правило, у человека есть несколько суток для того, чтобы устранить проблему оперативно. Если человеку вовремя оказать помощь, он будет дальше жить. После таких операций пациента, как правило, уже через пару дней отпускают домой. Если этого не сделать вовремя, то прободение язвы вызовет перитонит и впоследствии септический шок. Ситуация с Пушкиным? Его просто убили в тюрьме, по-другому я это не назову. Просто не могло быть такого, чтобы он не обращался в тюрьме за помощью, потому что такая клиническая картина вызывает острейшую боль. Он должен был испытывать сильные страдания, это как кинжал в животе», — рассказал собеседник MOST.

По его словам, язва мгла образоваться из-за неправильного питания и неоказания медицинской помощи.

Ночью на 11 июля в реанимации при «невыясненных обстоятельствах» умер осужденный на 5 лет колонии за надругательство над госсимволами и разжигание вражды художник Алесь Пушкин.