ДФР за полгода выявил 75 преступлений по финансированию «экстремистской и террористической деятельности»
ДФР за полгода выявил 75 преступлений по финансированию «экстремистской и террористической деятельности»
12 июля 2023, 20:10
 
 
 
 
 

Департамент финансовых расследований за 6 месяцев 2023 года выявил 75 преступлений, связанных с финансированием «экстремистской и террористической деятельности», сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

В пресс-релизе ведомства говорится, что в ходе оперативно-розыскных и контрольно-аналитических мероприятий «выявлено 75 преступлений (5 — за финансирование террористической деятельности, 70 — за финансирование экстремистской деятельности)».

В КГК заявили, что по материалам ОФР возбудили 19 уголовных дел и обеспечили поступление в бюджет 16,3 млн. рублей. Это произошло «в рамках выявления правонарушений в экономической сфере, совершенных должностными лицами организаций и гражданами, причастными к осуществлению протестной деятельности».

     
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