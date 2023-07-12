ДФР за полгода выявил 75 преступлений по финансированию «экстремистской и террористической деятельности»

Департамент финансовых расследований за 6 месяцев 2023 года выявил 75 преступлений, связанных с финансированием «экстремистской и террористической деятельности», сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

В пресс-релизе ведомства говорится, что в ходе оперативно-розыскных и контрольно-аналитических мероприятий «выявлено 75 преступлений (5 — за финансирование террористической деятельности, 70 — за финансирование экстремистской деятельности)».

В КГК заявили, что по материалам ОФР возбудили 19 уголовных дел и обеспечили поступление в бюджет 16,3 млн. рублей. Это произошло «в рамках выявления правонарушений в экономической сфере, совершенных должностными лицами организаций и гражданами, причастными к осуществлению протестной деятельности».