На «ОНТ» показали фильм об атаке на базу ОМОН в Минске; один из обвиняемых — бывший военный

На телеканале «ОНТ» показали документальный фильм «На посадку», посвященный атаке на базу ОМОН в сентябре 2021 года. Один из обвиняемых — бывший военный Виталий Потехин. Он уехал из Беларуси.

По версии телеканала, Потехин сам вышел на организацию «Буслы ляцяць» и «предложил свою помощь в совершении терактов на территории Беларуси». По словам начальника отдела ГУБОПИК Артура Гайко, Потехин является техническим специалистом и проходил службу в войсках, связанных с ПВО.

В сюжете рассказали о задержании жителя Бреста Сергея Костючика — ему вменяют помощь в доставке дрона, который атаковал базу ОМОНа, из Украины в Беларусь. Также задержаны сестра Виталия Потехина Светлана и ее муж Дмитрий — по просьбе бывшего военного супруги уничтожили две банки натрия, коробку от дрона и бочку, в которой «готовилось взрывчатое вещество».

Дочь Потехина Анастасию задержали в ноябре 2021 года, а в мае 2022 года приговорили к 2,5 годам химии за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК).