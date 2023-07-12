Бывшего массажиста сборной Беларуси по биатлону будут судить за финансирование «терроризма»

Бывшего тренера-массажиста сборной Беларуси по биатлону Николая Василевича будут судить за финансирование «террористической деятельности», пишет «Вясна». Месяц назад его приговорили к 6 годам колонии за финансирование «экстремистской деятельности».

Завтра, 13 июля в суде Первомайского района Минска начнется второй суд над беларусом. Его обвиняют в финансировании «террористической деятельности» (часть 2 статьи 290-1 УК).

6 июня Василевича приговорили к 6 годам колонии. Его признали виновным в финансировании «экстремистской деятельности» (статья 361-1 УК) и финансировании деятельности «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК).