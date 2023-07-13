КГБ исключил из «списка террористов» Романа Протасевича и Софью Сапегу, следует из обновленного перечня на сайте ведомства, заметил Sputnik.

Сапегу внесли в этот список в марте. Протасевича — в ноябре 2020 года.

7 июня россиянку Софью Сапегу, осужденную в Беларуси на 6 лет колонии по двум статьям — разжигание вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК) и незаконное собирание информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК) освободили по помилованию.

Маршрут «Афины — СИЗО». В Гродно будут судить россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем после посадки рейса Ryanair

По версии следствия, россиянка «совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами», администрировала неназванные телеграм-каналы.

«Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», — писала Генпрокуратура.

Девушку задержали 23 мая 2021 года вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. 3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии. 22 мая его помиловал Лукашенко.