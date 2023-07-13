Полина Шарендо‑Панасюк отказалась проходить психиатрическую экспертизу, ее этапировали в колонию

Осужденная активистка Полина Шарендо-Панасюк отказалась проходить психиатрическую экспертизу в РНПЦ психического здоровья в Новинках, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на ее родственников.

По информации правозащитников, активистка отказалась разговаривать с докторами, принимать любые лекарства и сдавать анализы. В результате ее отправили в СИЗО №1.

Муж активистки рассказал «Медиазоне», что ее везут в Речицкую колонию, чтобы закончить следствие и передать дело в суд. Он подтвердил, что жена отказалась от любых действий, но неизвестно смогла ли комиссия вынести решение. По его информации, обычно такая экспертиза длится около трех недель, но активистка провела в «Новинках» только одну.

В конце мая Полина Шарендо-Панасюк написала заявление о выходе из беларуского гражданства в качестве протеста против пыток. После этого активистку направили из колонии для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Суд приговорил Полину Шарендо-Панасюк к двум годам колонии по трем статьям УК — об угрозе насилием представителю органов внутренних дел, оскорблении Лукашенко и представителя власти (статьи 364, 368 и 369 УК). Позже ей добавили еще год к сроку, обвинив в злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК). Сейчас в отношении Полины заведено еще одно уголовное дело по этой статье. В колонии активистку неоднократно помещали в ШИЗО и ПКТ.